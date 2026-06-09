Госдума одобрила новые ограничения для «иноагентов». Среди них — больше проверок и запрет социальной рекламы
Источник: Госдума РФ
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, «усиливающий государственный контроль» за людьми и организациями, объявленными в России «иностранными агентами».
О чем говорится в принятых поправках:
- Банки должны будут в течение трех дней предоставлять Минюсту РФ по его запросу информацию о финансовых операциях, счетах и вкладах «иноагентов».
- На сайтах и ресурсах «иноагентов» запрещается размещение социальной рекламы. «Иноагенты» также не могут выступать ее заказчиком. Раньше запрет касался только обычной рекламы.
- Если власти отказались исключить «иноагента» из соответствующего реестра, то подать повторное заявление он сможет только через год после отказа. Однако это не распространяется на физических лиц, которые впервые включены в реестр «иноагентов».
- «Иноагенты» должны сдавать отчетность в Минюст в электронном виде, а не в бумажном, как сейчас. «Первый отдел» отмечает, что одну из форм отчетности депутаты все равно обязали сдавать в бумажном виде.
- «Иноагентов» вывели из-под действия закона «Об обязательных требованиях», который защищает бизнес, организации и граждан от внезапных проверок и избыточных требований государства. Проверять «иноагентов» теперь станет проще, приходит к выводу «Первый отдел».
В список «иноагентов» в России по состоянию на 2026 год включены более 1200 людей и организаций. По данным «ОВД-Инфо», в прошлом году в него внесли 178 человек и 37 организаций.
По словам замглавы Минюста РФ Олега Свириденко, в 2025 году только у 4% людей и организаций, объявленных в России «иноагентами», нашли иностранное финансирование. С 2022 года в России действует закон, который позволяет объявить «иноагентом» всех, кто «находится под иностранным влиянием», при этом не получая иностранного финансирования.