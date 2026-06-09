Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, «усиливающий государственный контроль» за людьми и организациями, объявленными в России «иностранными агентами».

О чем говорится в принятых поправках:

Банки должны будут в течение трех дней предоставлять Минюсту РФ по его запросу информацию о финансовых операциях, счетах и вкладах «иноагентов».

На сайтах и ресурсах «иноагентов» запрещается размещение социальной рекламы. «Иноагенты» также не могут выступать ее заказчиком. Раньше запрет касался только обычной рекламы.

Если власти отказались исключить «иноагента» из соответствующего реестра, то подать повторное заявление он сможет только через год после отказа. Однако это не распространяется на физических лиц, которые впервые включены в реестр «иноагентов».

«Иноагенты» должны сдавать отчетность в Минюст в электронном виде, а не в бумажном, как сейчас. «Первый отдел» отмечает, что одну из форм отчетности депутаты все равно обязали сдавать в бумажном виде.

«Иноагентов» вывели из-под действия закона «Об обязательных требованиях», который защищает бизнес, организации и граждан от внезапных проверок и избыточных требований государства. Проверять «иноагентов» теперь станет проще, приходит к выводу «Первый отдел».

В список «иноагентов» в России по состоянию на 2026 год включены более 1200 людей и организаций. По данным «ОВД-Инфо», в прошлом году в него внесли 178 человек и 37 организаций.

По словам замглавы Минюста РФ Олега Свириденко, в 2025 году только у 4% людей и организаций, объявленных в России «иноагентами», нашли иностранное финансирование. С 2022 года в России действует закон, который позволяет объявить «иноагентом» всех, кто «находится под иностранным влиянием», при этом не получая иностранного финансирования.

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