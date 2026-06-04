Минюст России: у 96% новых «иноагентов» нет иностранного финансирования

В 2025 году только у 4% людей и организаций, объявленных в России «иностранными агентами», нашли иностранное финансирование, сообщил заместитель главы Минюста Олег Свириденко. Его слова приводит «Коммерсант».

На заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Свириденко напомнил, что до 2022 года иностранное финансирование было условием для присвоения статуса «иноагента».

«Если бы сейчас этот единственный признак остался, то это было бы всего 4% иноагентов. Представляете, да? Где гуляли бы все остальные? А мы бы искали с Росфинмониторингом эти деньги, которых нет. И деньги там и не нужны — там уже другие формы», — заявил чиновник.

С 2022 года в России действует закон, который позволяет объявить «иноагентами» всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах», при этом не получая иностранного финансирования.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека в декабре 2025 года заявил, что за статус «иноагента» в России не грозит лишение свободы, а единственное требование — показать источники финансирования (хотя Путин сам подписал закон об «иностранном влиянии в иных формах»). На самом деле в российском уголовном кодексе есть статья об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (330.1 УК), которая активно применяется и предусматривает реальное лишение свободы.

В список «иноагентов» в России по состоянию на 2026 год включены более 1200 людей и организаций. В 2025 году в него внесли 178 человек и 37 организаций. Как отмечается в исследовании «ОВД-Инфо», особенно часто в реестр добавляли журналистов. 80% новых «иноагентов» попали в этот список за выступления против « » или поддержку Украины.

Как в России менялось законодательство об «иноагентах»

10 лет назад в России приняли первый закон об «иностранных агентах» Сначала казалось, что это мало кого касается. Теперь «иноагентами» могут объявить просто всех

Как в России менялось законодательство об «иноагентах»

10 лет назад в России приняли первый закон об «иностранных агентах» Сначала казалось, что это мало кого касается. Теперь «иноагентами» могут объявить просто всех