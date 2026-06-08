Зрители не готовы к темнокожему Джеймсу Бонду, заявил актер Идрис Эльба. Многие думали, что он станет первым темнокожим актером в этой роли

Британский актер Идрис Эльба cчитает, что Джеймсу Бонду не следует становиться «прогрессивным» (в оригинале — « ») и что некоторые зрители не готовы принять темнокожего мужчину в роли агента 007. Об этом актер заявил в интервью журналу GQ, комментируя слухи о том, что он мог сыграть Джеймса Бонда.

Cъемка Идриса Эльбы для британской версии GQ

По словам актера, это всегда были всего лишь слухи. Они начались с премьеры фильма «Квант милосердия» в Италии, которая состоялась на следующий день после победы Барака Обамы на выборах президента США в 2008 году. Дэниэл Крэйг, игравший Бонда в этом фильме, прокомментировал избрание Обамы словами о том, что настало время для темнокожего Бонда. Позднее фанаты подхватили и развили эту идею, но Эльба, по его словам, всегда считал ее «нереалистичной».

«Джеймс Бонд был написан таким, каким он был написан, не случайно. Но мне было лестно, что меня рассматривали в этом контексте. И еще я думаю, что, если говорить реалистично, некоторые рынки просто такое не примут. Бонд популярен во всем мире. И не вся аудитория примет темнокожего мужчину, африканца, в роли Бонда. Это не то, что им нравится. Точка», — заявил Эльба.

Он добавил, что, по его мнению, менять Бонда не нужно: «Бонд настолько нереалистичен, что легкий намек на реальность — это хорошо, но давайте не пытаться сделать его „прогрессивным“. Думаю, нужно оставаться верным сути этой истории — эскапизму».

Месяц назад создатели кинофраншизы о Джеймсе Бонде начали кастинги для поиска нового актера на эту роль. Среди фаворитов букмекеры называют Каллума Тернера, Джейкоба Элорди, Харриса Дикинсона, Генри Кавилла, Аарона Тейлора-Джонсона и Тео Джеймса.

Предыдущим Джеймсом Бондом был Дэниэл Крэйг. Он сыграл в пяти фильмах об агенте 007, последний из которых («Не время умирать») вышел в 2021 году.