В Петербурге освободили из СИЗО поэта Гликерия Улунова. С него сняли обвинение в «пропаганде суицида»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга закрыл уголовное дело поэта Гликерия Улунова (настоящее имя — Кирилл Яковлев), которого обвиняли в «пропаганде суицида». Улунов освобожден из СИЗО, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

«Не каждый день случаются такие чистые юридические победы! Абсурдное и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения права дело закончилось справедливо — человека освободили от уголовной ответственности», — сказал адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.

Мы знаем, что все устали от призывов о помощи и боятся действовать, потому что каждый день появляются новые запреты и способы давления. Но еще мы знаем, что людям, оказавшимся в российских тюрьмах из-за их антивоенной позиции, политических взглядов или просто по нелепой случайности, по-прежнему нужна помощь. Даже так — помощь ОЧЕНЬ нужна им самим и их близким. Пожалуйста, не оставляйте их одних.

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Дело против Улунова было возбуждено по статье «организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». Она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 15 лет. Улунова задержали в августе 2025 года и затем отправили под арест.

Поводом для дела стало ироническое стихотворение «Пять тыщ идей для деструктивного дейта», написанное Улуновым. Следствие обнаружило в нем «скрытые призывы к суициду и самоповреждениям».

Гликерий Улунов — лауреат нескольких поэтических премий, он публиковался в журнале «Флаги». Российские пропагандистские СМИ обращали внимание на то, что Улунов учился в Европейском университете и Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка), а также собирался уехать в Великобританию по гранту фонда The Hill Foundation. РИА Новости назвало этот фонд «„продолжателем дела“ запрещенного в России „Фонда Ходорковского“».