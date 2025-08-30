В Петербурге задержали поэта по обвинению в «пропаганде суицида и сексуальных извращений»

В Петербурге задержан местный житель — создатель поэтического проекта «Флаги», выпускник Европейского университета и Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), сообщает госагентство РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Имя задержанного не называется, но утверждается, что он пропагандировал «суицидальное поведение и сексуальные извращения среди молодежи». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».

Агентство опубликовало кадры обыска в квартире задержанного — на них он признает, что написал стихотворение «Пять тыщ идей для деструктивного дейта».

«Задержанный продвигает среди учащейся молодежи деструктивный авторский проект „Флаги“, который призывает к нанесению тяжкого вреда здоровью, употреблению алкоголя и наркотиков, сексуальных извращений и суицидальному поведению», — сообщил источник РИА Новости.

Также собеседник отметил, что задержанный читал лекцию о фриганстве в Европейском университете и намеревался уехать в Великобританию по гранту фонда The Hill Foundation, который РИА Новости назвало «„продолжателем дела“ запрещенного в России „Фонда Ходорковского“».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что речь идет о 27-летнем поэте Гликерии Улунове, который публиковался в журнале «Флаги» и был лауреатом нескольких поэтических премий. В 2025 году у него выходило стихотворение «Пять тыщ идей для деструктивного дейта», которое и могло привлечь внимание силовиков, отмечает канал.

Сайт проекта «Флаги» сейчас недоступен, его страницы в соцсетях удалены. Стихи Улунова также удалены с различных ресурсов, упоминание поэта пропало с сайта премии Аркадия Драгомощенко, обратила внимание «Новая газета Европа».