В Госдуме смягчили законопроект о борьбе с мошенниками. Россияне не будут обязаны подтверждать финансовые операции с помощью «Макса»

Госдума ко второму чтению смягчила некоторые положения законопроекта, направленного на борьбу с мошенничеством. Из него, в частности, убрали пункт о том, что значимые действия (например, финансовые операции) надо обязательно подтверждать через мессенджер «Макс», пишет «Коммерсант».

Кроме того, из документа исключили нормы о регистрации на значимых ресурсах только по российской электронной почте и об открытии банковского счета только в привязке к ИНН.

Депутаты также отказались от автоматического введения запрета на звонки из-за рубежа — эта опция будет доступна по желанию абонента. Кроме того, из законопроекта убрали пункт о том, что родители обязаны сообщать о покупке сим-карт детям.

В законопроекте при этом остался запрет для хостинг-провайдеров предоставлять ресурсы для размещения VPN-сервисов. В документе также прописали, что жертвы мошенников имеют право на материальную компенсацию в полном объеме от банков и операторов — в том случае, если их бездействие привело к хищению денег.

Источник «Коммерсанта» сообщил, что законопроект, скорее всего, примут сразу во втором и третьем чтениях 9 июня.

Против обязательного подтверждения банковских операций через «Макс» выступали российские банки. В первой версии законопроекта говорилось, что для всех «значимых действий» с банковскими счетами будет необходимо подтверждение и с помощью СМС, и с помощью «национального мессенджера». Банки посчитали эту процедуру «юридически избыточной и необоснованно затратной», указывая, что в конечном счете это приведет к удорожанию услуг для клиентов. Они также отмечали, что сбой в мессенджере или атака на него парализует значительную часть финансовых операций в стране.

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