Власти хотят заставить россиян подтверждать финансовые операции через Max. Банки выступили против
Российские банки выступили против новой законопроектной нормы, которая обязывает подтверждать финансовые операции через национальный мессенджер Max. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, которое Национальный совет финансового рынка направил в Центробанк и правительство.
Согласно новому законопроекту, направленному на борьбу с мошенничеством, для всех «значимых действий» с банковскими счетами будет необходимо подтверждение и с помощью СМС, и с помощью Max.
Банки считают эту процедуру «юридически избыточной и необоснованно затратной», указывая, что в конечном счете это приведет к удорожанию услуг для клиентов.
Также банки указывают на опасность обязательного использования Max: в таком случае возникает риск «единой точки отказа», когда сбой в мессенджере или атака на него парализует значительную часть финансовых операций в стране.