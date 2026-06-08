Иран обстрелял север Израиля. ЦАХАЛ ответил ударами по иранским объектам

Иран вечером 7 июня выпустил несколько ракет в сторону Израиля. В заявлениях Корпуса стражей исламском революции (КСИР), которое опубликовал Tasnim, говорится, что это стало ответом на удары Израиля по Бейруту.

КСИР утверждает, что нанес удар баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид, находящейся на севере страны.

Иранское командование также заявило, что согласилось на перемирие в начале апреля при условии прекращения огня на всех фронтах, но США и Израиль «не выполнили своих обязательств, продолжили агрессию и преступления в Ливане». «Сегодняшняя операция была предупреждением, и если агрессия повторится, ответные меры будут более масштабными», — заявили в КСИР.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что системы ПВО перехватили все иранские ракеты. Пострадавших в результате обстрела нет.

В ответ на иранский обстрел Израиль нанес удары по иранским военным объектам, расположенным в западной и центральной частях страны, сообщили в ЦАХАЛ. Кроме того, ВВС Израиля утром 8 июня нанесли удар по нескольким целям на территории нефтехимического комплекса в городе Махшехр на юго-западе Ирана.

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаниягу провели телефонный разговор. По информации Axios, американский президент сказал Нетаниягу воздержаться от дальнейших ударов по Ирану, потому что Вашингтон и Тегеран «близки к заключению хорошей сделки».

Днем 7 июня ЦАХАЛ сообщил, что нанес удары по командному центру «Хизбаллы» в Дахии — южному району столицы Ливана Бейрута. Удар по Бейруту ЦАХАЛ назвал ответом на обстрел севера Израиля «Хизбаллой», который произошел ранее в тот же день. Израиль сообщал о перехвате двух ракет, запущенных с территории Ливана.

США и Иран заключили соглашение о временном прекращении огня в ночь на 8 апреля. С тех пор оно несколько раз продлевалось.

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