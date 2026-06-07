ЦАХАЛ объявил об ударе по объектам «Хизбаллы» в Бейруте. В Иране пообещали «решительный и болезненный ответ»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по командному центру «Хизбаллы» в Дахии — южному району столицы Ливана Бейрута.

В сообщении отмечается, что из этого командного пункта группировка координировала атаки на Израиль. Удар по Бейруту ЦАХАЛ назвал ответом на обстрел севера Израиля «Хизбаллой», который произошел 7 июня. Израиль сообщал о перехвате двух ракет, запущенных с территории Ливана.

BBC News со ссылкой на ливанские государственные СМИ пишет, что в результате ударов погибли два человека, еще 17 человек пострадали.

По информации Axios, Израиль заранее уведомил администрацию Дональда Трампа о планах нанести удары.

После ударов ЦАХАЛ представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрагим Резаи написал в соцсети X, что Иран даст «решительный и болезненный ответ» на эти действия.

4 июня Госдепартамент объявил, что Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о прекращении огня. По условиям соглашения, поддерживаемая Ираном «Хизбалла» должна прекратить огонь и покинуть территорию на юге Ливана — от границы до . Стороны договорились, что «будущее отношений между Израилем и Ливаном должно решаться суверенными правительствами двух стран». Израиль и Ливан также подтвердили, что у них «нет враждебных намерений по отношению друг к другу», и обязались продолжать прямые переговоры.

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