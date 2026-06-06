Военкомат в Белгороде предложил школьникам летнюю подработку — «младшими сотрудниками» и «специалистами по воинскому учету»
Источник: Идите лесом!
В Белгороде областной военкомат предложил школьникам подработку в качестве временных сотрудников. Такую листовку опубликовал проект «Идите лесом».
Работа на должностях «младший сотрудник военкомата» и «специалист по воинскому учету» предлагается подросткам 15-17 лет.
Как отмечает телеграм-канал «Говорит НеМосква», по закону несовершеннолетние могут подрабатывать только на легких работах, которые не вредят их здоровью или нравственному развитию. При этом формальных ограничений для детей на работу конкретно в военкомате нет.