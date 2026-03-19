В «Алабуге» подростки собирают дроны. Кто на этом зарабатывает? Рекламщица такого производства «каждый день живет лучшую жизнь». Главное из публикации T-invariant

Кадр из ролика «Алабуга Политех» с участием студентов в сборке «Шахедов» T-invariant

В марте 2026 года Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане и колледж «Алабуга Политех» запустили рекламу, в которой подростки с гордостью рассказывают, как они зарабатывают на сборке беспилотников. Эти ролики обнаружило издание T-invariant. Его журналисты получили доступ к полному архиву рекламной кампании «Алабуги». Журналисты отмечают, что такая агрессивная реклама раньше не была свойственна «Алабуге» — до сих пор участие подростков в сборке российских копий иранских боевых дронов «тщательно обходили». Но с 2026 года на «Алабугу» работает новое рекламное агентство, основательница которого «живет свою лучшую жизнь». T-invariant рассказывает, как за четыре года войны изменилась реклама «лучшей особой экономической зоны Европы» — и какие агентства ей занимались.

Первое техзадание из архива, оказавшегося в распоряжении журналистов, относится еще к началу 2022 года — его начали рассылать блогерам за 10 дней до начала войны. Из брифа известно, что студентам, которых привлекали к работе в ОЭЗ, платили 30 тысяч рублей, а также предоставляли «бесплатное проживание», обходившееся в 500 рублей в месяц, пишет T-invariant. Однако эта рекламная кампания закончилась, не успев начаться, со вторжением России в Украину.

Один из блогеров рассказал журналистам, что в конце весны 2022 года пиарщики «Алабуги» «окончательно пропали, но вернулись в 2023 году с предложениями уже совсем другого рода и от имени агентств». К этому моменту там уже начали собирать боевые дроны «Шахед» по иранским технологиям. К сборке дронов стали привлекать учащихся — в июле 2023 года об этом рассказало издание «Протокол». После этого, как пишет T-invariant, началась первая масштабная пиар-кампания «Алабуги» с попыткой «обелить ее репутацию и отвлечь внимание от ее нового, военного профиля».

Деревня для производства дронов. Как особая экономическая зона в Татарстане превратилась в место сборки иранских беспилотников для войны с Украиной Главное из расследования издания «Протокол» и ютьюб-канала «РЗВРТ»

Деревня для производства дронов. Как особая экономическая зона в Татарстане превратилась в место сборки иранских беспилотников для войны с Украиной Главное из расследования издания «Протокол» и ютьюб-канала «РЗВРТ»

В рамках продвижения и самой ОЭЗ, и колледжа блогеров звали в гости, чтобы они делали нативную рекламу, а «Алабугу» стали позиционировать как модное место — например, для разработки дизайна интерьера нового общежития наняли Студию Артемия Лебедева.

Общежитие для студентов вместе со штаб-квартирой «Алабуги» располагается в 18-этажном здании, напоминающем пирамиду. Предполагалось, что жить и работать в нем могут примерно две тысячи человек. При этом концепция здания предусматривала, что чем выше позиция человека — тем выше он может поселиться: так, стажеры живут на первых этажах, а затем по мере карьерного роста переезжают все выше. Наверху в здании расположен спа-центр с джакузи.

Кроме этого, как пишет T-invariant, студентов собирались привлекать перспективой встать в один ряд с известными историческими деятелями. Для этого в штаб-квартире «Алабуги» установили семь статуй, включая статую Иосифа Сталина, и небольшой постамент рядом.

Остальные шесть — бывший премьер-министр Сингапура, один из создателей сингапурского «экономического чуда» Ли Куан Ю; китайский политический деятель Дэн Сяопин; один из отцов-основателей США Александр Гамильтон; английский врач, создатель вакцины от оспы Эдвард Дженнер; римский император Траян и фараон Аменемхет III.

Еще одна идея в рамках продвижения «Алабуги» — «перспективный 25-летний план развития» Особой экономической зоны с участием главы Татарстана Рустама Минниханова и главы правления банка ВТБ Андрея Костина.

План такой:

до 2048 года в Особую экономическую зону включат четыре спутника Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто;

биотех-кластер особой зоны обеспечит продолжительность жизни не менее 700 лет;

будут созданы 40 миллионов новых рабочих мест (не только на Земле).

Кто занимается продвижением «Алабуги»

Одним из рекламных подрядчиков было агентство «Ё-Инфлюенс». В конце 2025 года оно распространило среди блогеров памятку о том, как правильно говорить об «Алабуге» в рекламных интеграциях. В ней был список «стоп-слов» для ютьюба. Он предварялся следующим предупреждением:

У нас много недоброжелателей и врагов, работающих на очернение нашей репутации. Это связано со стратегически важной для страны импортозамещающей деятельностью ОЭЗ «Алабуга», завистью к возможностям и условиям, а также банальным хайпом на нашем имени. Поэтому при размещении видео в комментариях возможно нашествие ботов и хейтеров. Для избежания этого рекомендуем добавить следующие стоп-слова для комментариев на YouTube.

В список попали слова:

детский труд

рабство

концлагерь

дроны

суицид

атака

прилеты

Роскомнадзор

После массированного удара «Шахедами» по Одессе в 2025 году агентство попросило блогеров очистить комментарии под видео с интеграциями от слов «шахиды», «шахеды», «атакуют», «взрыв», «бомбят», «прилеты», «подвал».

В феврале-марте 2026 года рекламной кампанией «Алабуги» начало заниматься агентство Influxx. Именно в этот период запустилась большая рекламная кампания с участием подростков, которые рассказывали, что сейчас они учатся в колледже «Алабуга Политех» и работают на заводе по производству беспилотников, а через год будут получать 150 тысяч рублей. По словам одного из блогеров, за размещение 25-секундного ролика платили от 250 тысяч до полутора миллионов рублей — в зависимости от охвата конкретного блога.

Промо-ролик с участием подростков, опубликованный изданием T-invariant T-invariant

Кроме того, Influxx занялся активным продвижением через телеграм-каналы, ориентированных на школьников-геймеров. Важной целевой аудиторией, как следует из техзадания, стали школьные учителя.

T-invariant отмечает, что созданием и продвижением рекламы, нацеленной на школьников 8–11 классов, занимаются в основном люди, которые «стремятся находиться как можно дальше не только от самой „Алабуги“, но и от России вообще».

Основатель агентства «Ё-Инфлюенс» Илья Крамник рассказывает в своем канале, как строит бизнес-клубы для молодежи, и постит фото из путешествий в Израиль, ОАЭ и другие страны. Основательница Influxx Кристина Осипова в инстаграме пишет, что «каждый день живет лучшую жизнь», а в одном из рилсов — что за последний год она посетила семь стран и «неисчисляемое количество городов», а сейчас «живет на острове».

«Родители сказали мне: „Мужик!“» Это реклама завода по сборке дронов в Татарстане. В ней снялись дети. Они показали, как собирают «Шахеды». За публикацию таких роликов платят до полутора миллионов рублей

«Родители сказали мне: „Мужик!“» Это реклама завода по сборке дронов в Татарстане. В ней снялись дети. Они показали, как собирают «Шахеды». За публикацию таких роликов платят до полутора миллионов рублей