Новость о наборе школьников на работу «младшими сотрудниками» военкомата в Белгороде оказалась фейком. Объявление сгенерировали при помощи нейросетей

Информация о том, что военкомат Белгорода набирает школьников для подработки «младшими сотрудниками» на лето, оказалась фейком. Об этом пишет сайт «Проверено», специализирующийся на разоблачении фейковых новостей.

Редакторам «Проверено» не удалось обнаружить сообщений об инициативе на каких-либо официальных ресурсах Белгородской области и в местных СМИ.

Издание также загрузило фотографию военнослужащего из объявления в детектор ИИ-контента Hive — и он оценил вероятность того, что снимок был сгенерирован искусственным интеллектом, в 92%. На фотографии также обнаружили цифровой водяной знак SynthID, который свидетельствует о том, что оно «с очень большой вероятностью» было создано нейросетями от Google.

«Проверено» также пишет, что неделей ранее в интернете появилось аналогичное объявление на украинском языке: в нем утверждалось, что школьников на подработку в Черкасский ТЦК приглашает Нацполиция Украины. Как и в случае с Белгородом, оно начиналось с фразы: «Любишь спорт? Ищешь подработку на лето?» Когда снимок завирусился, полиция Черкасской области выпустила официальное опровержение.

В правозащитном проекте «Идите лесом», который первым опубликовал фотографию о якобы наборе школьников в военкомат Белгорода, сообщили, что снимок им прислали через бот обратной связи.

Новость о том, что военкомат Белгорода якобы набирает школьников 15-17 лет для работы на лето на должностях «младший сотрудник» и «специалист по воинскому учету», появилась в «Идите лесом» вечером 5 июня. Позже ее распространили некоторые крупные СМИ, в том числе «Медуза».

Редакция «Медузы» приносит извинения читателям за публикацию о недостоверном объявлении.