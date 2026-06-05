«Я говорил о кровавой войне и меня не арестовали». Владелец газеты Berliner Zeitung приехал на ПМЭФ и сделал вывод, что в России можно свободно высказываться

Издатель газеты Berliner Zeitung Хольгер Фридрих, посетивший Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил, что свободно говорил со сцены мероприятия о «кровавой войне» России и Украины — и его не арестовали. Об этом он рассказал в интервью газете Die Zeit.

Фридрих выступал на форуме как немецкий медиапредприниматель и издатель. Немецкие коллеги спросили его, не видит ли он проблемы в участии в таком мероприятии в стране, где независимая журналистика практически невозможна. Вот что он ответил:

Я не отрицаю, что в Германии значительно больше свободы. Но в России все еще существуют независимые СМИ, например ежедневная газета «Коммерсант». Сегодня на сцене я говорил в контексте Украины о кровавой войне и о провале политических элит — и меня не арестовали. Здесь это возможно. Мы обязаны использовать эту свободу для посредничества и передачи информации. Говорить друг с другом, а не друг о друге.

Атмосферу в Петербурге в день открытия форума, когда украинские дроны атаковали город и нефтяной терминал в порту, Фридрих описал так:

Утром над городом поднимался столб дыма. Но никто не фотографировал его, никто даже не смотрел в ту сторону. Это немного напоминало фильм «Не смотрите наверх»: все на улице старались делать вид, что жизнь идет как обычно, хотя этой нормальности давно уже нет. Российское общество все больше замыкается в себе. Это можно назвать северокорейским эффектом.

По словам Фридриха, на самом ПМЭФ при этом атмосфера «очень открытая», но жесткие меры безопасности вокруг него «противоречат тому, чего должен добиваться экономический форум».

В интервью Die Zeit Фридрих отметил, что не поддерживает войну, но «позволяет себе роскошь видеть оттенки» и стремиться «лучше понимать линии разлома и противоречия».

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