«Газпром» показывает «Европолено». RT подает десерт «Орешник» со сгущенкой. Петербург называет себя «столицей беспилотных технологий» (да-да, и это после налета дронов ВСУ) Что еще странного происходит на ПМЭФ

Робот из партии «Роботы России»

В первый день ПМЭФ на площадке форума гуляли два робота — «женщина» в балетной пачке и «мужчина» в костюме с галстуком. «Женщина» заявила, что ушла из балета в экономику, а «мужчина» говорил, что состоит в партии «Роботы России», и выражал недовольство тем, что на него «смотрят сверху вниз». Оба робота — разработка китайской компании.