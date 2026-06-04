«Газпром» показывает «Европолено». RT подает десерт «Орешник» со сгущенкой. Петербург называет себя «столицей беспилотных технологий» (да-да, и это после налета дронов ВСУ) Что еще странного происходит на ПМЭФ
Гигантские головы писателей в солнечных очках
Банк ВТБ представил на ПМЭФ стенд с гигантскими головами классиков русской литературы — Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого. Почему-то у каждого из них на носу были солнечные очки. Пресс-служба ВТБ не объяснила почему, зато подчеркнула, что нос Гоголя по высоте больше человеческого роста.
Робот из партии «Роботы России»
В первый день ПМЭФ на площадке форума гуляли два робота — «женщина» в балетной пачке и «мужчина» в костюме с галстуком. «Женщина» заявила, что ушла из балета в экономику, а «мужчина» говорил, что состоит в партии «Роботы России», и выражал недовольство тем, что на него «смотрят сверху вниз». Оба робота — разработка китайской компании.
Петербург — «столица беспилотных технологий»
Именно так город презентовал себя на ПМЭФ, в первый день которого ВСУ нанесли удары дронами по нефтяному терминалу и другим объектам в городе. Зона Петербурга на форуме была представлена парящими над головами беспилотниками и проектом реконструкции бывшего СИЗО «Кресты», на месте которого планируют открыть отели и спа.
«Европолено» от «Газпрома»
Российский газовый гигант привез на ПМЭФ стопку дров с наклейками. Одна из них была такой: «Европолено для партнеров Export». Другая — такой: «Дрова рублевый евростандарт (для партнеров)». Очевидно, это должно напомнить европейцам, что они зря отказываются от российского газа.
Десерт «Орешник» со сгущенкой
Его подавали на стенде RT — вместе с коктейлем «Лонг Эпштейн Айленд», «водой по-европейски (без газа)», бамблом «Закат Европы», фильтр-кофе «Ормузский пролив» и печеньем с предсказаниями Владимира Жириновского. Также на стенде RT можно было посбивать кегли с надписями «Фейки», «Русофобия» и «Санкции».
Обед за 7900 рублей
В прошлом году обед в ресторане «Форум» на ПМЭФ стоил 6500 рублей. Таким образом, за год он подорожал примерно на 20%. За 7900 рублей гости получили возможность заказать, например, янтарный бульон из говядины с мясным расстегаем или стейк из корня сельдерея с белыми грибами.
Рассуждения о ядерном ударе
Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев представил на ПМЭФ доклад о сценариях будущего России. По его версии, в плохом сценарии Россию колонизируют, а в хорошем Россия применяет ядерное оружие, полностью захватывает Украину, а потом обеспечивает «мировую безопасность и справедливость».