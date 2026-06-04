«Православный олигарх» Константин Малофеев представил на ПМЭФ сценарии будущего России. Хороший сценарий предполагает ядерный удар

Пресс-служба Минобороны РФ / EPA / Scanpix / LETA

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев представил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) доклад о сценариях будущего России. По его словам, над докладом работал вместе с «экспертами», среди которых были философ Александр Дугин и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Авторы доклада перечислили угрозы, которые, по их мнению, стоят перед Россией, и разделили их на пять групп. Ниже — цитаты из презентации Малофеева. Геополитика: гибель РФ в войне, распад страны, внешнее управление.

Идеология: замещение культурного кода, революция, заговор.

Демография: деградация общества, замещающая миграция, вымирание населения.

Экономика: потеря контроля над ресурсами, разрыв цепочек поставок, утрата финансового суверенитета.

Технологии: критическая внешняя зависимость, биологическое оружие и биотехнологии, искусственный интеллект. Главными угрозами в докладе названа гибель России в войне и биологические вызовы вроде новых пандемий и биооружия.

Авторы доклада выделили три сценария, которые, как они считают, могут реализоваться для России в ближайшие десятилетия — инерционный («Все идет как идет»), плохой («Врагам России удалось реализовать свою стратегию») и хороший («Мы делаем все наилучшим образом»). В каждом они выделили по две контрольные точки: и 2050 годы.

Рассказываем, что предполагает каждый из сценариев.

Инерционный

2036 год: заморозка конфликта с Украиной; отсутствие предпосылок для быстрой победы; новая гонка вооружений.

2050 год: гегемония США или Китая; распад НАТО; технологический контроль со стороны западного искусственного интеллекта; усиление угрозы гибели России в войне.

Плохой

2036 год: поражение в войне с Украиной; вступление Украины в НАТО; войны в Южной Осетии и Приднестровье; сохранение «регионального суверенитета» в урезанном виде.

2050 год: «колонизация» России; полное уничтожение суверенитета; однополярный мир; создание военного блока на базе Евросоюза.

Хороший

2036 год: ; распад Евросоюза; захват Киева и Одессы; полное подчинение Украины — и либо ее аннексия, либо превращение в буферную страну, либо создание на ее территории «нового восточнославянского государства».

2050 год: Россия обеспечивает «мировую безопасность и справедливость», формирование собственного макрорегиона в Евразии, «триединство русского народа».

Чтобы реализовать хороший сценарий (который, напомним, предполагает ядерный удар) Малофеев и другие авторы доклада предлагают властям России список «наилучших действий» из 10 пунктов. Среди них «девестернизация», , культ семьи, расселение городов и новая Конституция.