Государство должно внушать ужас. Интернет надо заслужить. Путин — квинтэссенция нашего исторического пути О чем Александр Дугин говорил в интервью Ксении Собчак. Кратчайший пересказ
Это кратчайший пересказ наиболее ярких фрагментов из интервью Александра Дугина Ксении Собчак.
Дугин — философ-евразиец, политолог, один из самых заметных идеологов «русского мира». Западные журналисты часто называют Дугина идеологом Владимира Путина (хотя прямых доказательств, что Путин вдохновляется взглядами Дугина, нет).
В пересказе некоторые заявления Дугина могли быть отредактированы, дополнены или поменяны местами для придания связности тексту. Смысл и контекст полностью сохранен.
Русские — вообще очень не воинственный народ. Наши ребята в окопах живут мирной и нежной жизнью. Но мы всю жизнь воюем. Ответственное и спокойное отношение к войне — путь к миру. Если мы реально будем жить войной, то не будем разбрасываться. Надо не ждать войну, а построить государство войны для защиты от любых вызовов. Интернет нужно выдавать порционно, за хорошее поведение. Его надо заслужить. Стали глушить телеграм — люди вернулись к нормальной жизни. Не надо сразу полностью отключать интернет: пока погода хорошая, с весны до осени — отключаем, когда холодно, зимой — включаем. Запреты высвобождают силы для главного, помогают защититься от зла. Государство должно внушать ужас. Репрессии — механизм ротации элит. Выборы — не наш путь, это шоу. Они ничего не дают. В результате приходят такие же и еще хуже. Владимир Путин — загадка, настоящий сакральный правитель. У каждого правителя должен быть свой философ. Путин — квинтэссенция нашего исторического пути.
Александру Дугину посвящена отдельная глава книги историка Ильи Венявкина «Храм войны. Люди и их идеи, сделавшие возможным российское вторжение в Украину». Книгу можно купить в бумажном или электронном виде по этой ссылке.