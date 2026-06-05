В Армении пообещали отправлять на военные сборы, тех, кто приедет из России «голосовать за взятки»

В аппарате правительства Армении пообещали, что граждане страны, которые приедут из России, чтобы «за взятки» проголосовать на парламентских выборах, отправятся на 25-дневные военные сборы.

Видео с соответствующим предупреждением 3 июня опубликовал в своем фейсбуке замглавы аппарата премьер-министра республики Тарон Чахоян. Отказавшиеся, добавил он, будут привлечены к уголовной ответственности.

С аналогичным комментарием, пишет DW, выступил и министр экономики страны и зампред правящей партии «Гражданский договор» Геворг Папоян.

Издание News.am, в свою очередь, 4 июня писало, что военная полиция проверяла прилетевших в аэропорт Звартноц в Ереване мужчин и вручала им повестки на военные сборы. В военной полиции подтвердили, что «содействовали военным комиссариатам в процессе постановки военнообязанных граждан на воинский учет, призыва на обязательную военную службу и привлечения к мероприятиям по подготовке резервистов».

Агентство Reuters со ссылкой на источники в конце мая сообщило, что российские чиновники обсуждали план отправки на родину проживающих в России граждан Армении, чтобы они проголосовали на парламентских выборах за конкурентов действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Замглавы аппарата премьер-министра Армении в видео предполагает, что власти РФ организуют «за взятки» голоса в пользу бизнесмена Самвела Карапетяна, тесно связанного с Россией.

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. На фоне подготовки к выборам Россия запретили ввоз ряда товаров из Армении, в том числе цветов, минеральной воды «Джермук», овощей, зелени, персиков, клубники, яблок, рыбы и сухофруктов.

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