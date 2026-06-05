«Фонтанка»: Захар Прилепин станет проректором Горного университета в Петербурге. Его возглавляет научный руководитель Путина

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин займет пост проректора Горного университета в Санкт-Петербурге. Он будет курировать идеологическую и воспитательную работу в вузе, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По данным издания, работу Прилепину предложил ректор Горного института Владимир Литвиненко, с которым тот давно дружит.

В конце мая Прилепин заявил изданию «Петербургский дневник», что нашел работу в городе. «Теперь мы стали с вами земляками. Я нашел работу в вашем прекрасном городе: мне ее предложили, и я с большим удовольствием согласился», — сказал Прилепин. Место работы он не раскрыл.

Захар Прилепин поддержал полномасштабное вторжение России в Украину и в последние годы был связан с войной. Он ездил в зону боевых действий, в 2023 году стал замкомандира полка Росгвардии и пережил покушение. В 2025-м Прилепин говорил, что собирается снова вернуться на фронт.

Владимир Литвиненко в конце 1990-х годов руководил ученым советом, на котором Владимир Путин защищал кандидатскую диссертацию. Позднее Литвиненко трижды возглавлял предвыборный штаб Путина в Петербурге. В 2021 году Forbes включил Литвиненко в рейтинг долларовых миллиардеров.

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