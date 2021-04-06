Научный руководитель Владимира Путина стал долларовым миллиардером

Ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером, пишет Forbes.

В своем ежегодном рейтинге издание оценило состояние Литвиненко в 1,5 миллиарда долларов. Его благосостояние значительно увеличилось из-за роста акций компании по производству удобрений «ФосАгро», в которой Литвиненко принадлежит пакет в 20,98%.

Литвиненко в конце 1990-х годов руководил ученым советом, на котором будущий президент Владимир Путин защищал кандидатскую диссертацию. В 2000, 2004 и 2012 годах Литвиненко возглавлял отделение предвыборного штаба Путина в Санкт-Петербурге.

О том, что Литвиненко владеет долей в «ФосАгро», стало известно в 2011 году, когда и как он приобрел пакет, до сих пор неясно. По одной из версий, он мог получить их за неформальную помощь этой компании, когда в рамках «дела ЮКОСа» к ней возникли претензии налоговой службы.