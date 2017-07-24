Научный руководитель Путина стал долларовым миллиардером

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, под руководством которого Владимир Путин защитил в 1997 году кандидатскую диссертацию, стал долларовым миллиардером.

Как пишут «Ведомости», по состоянию на 21 июля 2017 года стоимость принадлежащего Литвиненко пакета акций в компании «Фосагро» достигла 59,9 миллиарда рублей, что составляло 1 миллиард 10 миллионов долларов.

В апреле 2017 года Литвиненко довел свою долю в «Фосагро» до 19,35% акций, утверждает газета, отмечая также, что свои первые акции в компании ректор Санкт-Петербургского горного университета получил за поддержку дела «ЮКОСа».