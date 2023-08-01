Захар Прилепин заявил, что получил новую должность. «По излечении» он станет заместителем командира полка Росгвардии

Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что станет заместителем командира полка Росгвардии «Оплот». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, батальон Росгвардии «Оплот» был создан вместе «с легендарными ополченцем первой волны, полковником Сергеем Завдовеевым», и теперь «расширяется до полка», а также получит тяжелое вооружение.

«Я получил должность заместителя командира полка, и по излечении вернусь в строй. Поставленные перед нами руководством Росгвардии и президентом РФ задачи будут выполнены», — написал Прилепин. О каких задачах идет речь, он не уточнил.

Daily Storm со ссылкой на источник в Росгвардии сообщило, что Прилепин назначен заместителем командира полка по военно-политической работе. По словам собеседника издания, в дальнейшем полк передислоцируется на собственную базу на оккупированных Россией территориях Украины.

В начале мая на Прилепина было совершено покушение в Нижегородской области. Автомобиль, в котором ехал писатель, был взорван. Погиб водитель Александр Шубин, Прилепин получил ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Полиция объявила о задержании подозреваемого Александра Пермякова. СК публиковал видео, где мужчина говорит, что работал по заданию украинских спецслужб.

19 июля Госдума одобрила законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику.

Читайте также

Машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Его эвакуировали в больницу на вертолете. Главное

Читайте также

Машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Его эвакуировали в больницу на вертолете. Главное