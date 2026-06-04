Силуанов заявил, что власти «не перегнули палку» с повышением налогов, хотя «такой риск был»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что поступления в бюджет от НДС, ставку которого повысили с начала года, превышают план. Об этом он сказал на Петербургском экономическом форуме, его слова приводит РБК. Конкретные цифры глава Минфина не привел.

Силуанов утверждает, что ситуация с налогами говорит о том, что экономика будет расти быстрее, чем планировалось. По итогам года правительство РФ планировало рост экономики на уровне 1,3% ВВП, сейчас он составляет 0,4%, сказал министр финансов.

«Несмотря на два пакета налоговых изменений… Налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за пять месяцев об этом красноречиво свидетельствуют», — заявил Силуанов, не уточнив, о каких именно показателях исполнения бюджета идет речь.

В России с 1 января 2026 года налог на добавленную стоимость вырос с 20% до 22%. Кроме того, был понижен порог дохода, до достижения которого бизнес может платить пониженные налоги. Реформа стала одной из причин закрытия многих предприятий малого и среднего бизнеса.

Согласно данным Минфина на начало мая, дефицит бюджета России с начала года вырос до 5,8 триллиона рублей (2,5% ВВП) и значительно превысил плановые 3,79 триллиона (1,6% ВВП).

Суммарные доходы бюджета за четыре месяца снизились год к году на 4,5% до 11,721 триллиона рублей.

Что в действительности происходит с бизнесом в России

«У владельца не остается ничего» Быть предпринимателем в России стало почти невозможно. Объясняем, как блокировки, налоги и бедность убивают бизнес — на примере бьюти-индустрии

Что в действительности происходит с бизнесом в России

«У владельца не остается ничего» Быть предпринимателем в России стало почти невозможно. Объясняем, как блокировки, налоги и бедность убивают бизнес — на примере бьюти-индустрии