Израиль и Ливан договорились о прекращении огня

Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о прекращении огня, сообщили в американском Госдепартаменте. Соглашение стало результатом трехсторонних переговоров 2 и 3 июня.

В совместном заявлении подчеркивается, что по условиям соглашения поддерживаемая Ираном группировка «Хизбалла» должна прекратить огонь и покинуть территорию на юге Ливана — от границы до .

Стороны договорились, что «будущее отношений между Израилем и Ливаном должно решаться суверенными правительствами двух стран». Израиль и Ливан также подтвердили, что у них «нет враждебных намерений по отношению друг к другу», и обязались продолжать прямые переговоры. В течение недели, начинающейся 22 июня, Ливан и Израиль должны начать эти переговоры.

1 июня иранское агентство Tasnim сообщило, что Тегеран прерывает переговоры с США о прекращении войны в связи с ударами Израиля по Ливану. Незадолго до этого премьер Израиля Биньямин Нетаниягу приказал расширить наземную операцию в Ливане и нанести удары по южным пригородам Бейрута, в том числе в Дахии — оплоту «Хизбаллы». Это решение, как утверждается, приняли после того, как «Хизбалла» усилила атаки на северные районы Израиля.

Президент США Дональд Трамп вскоре после сообщения иранского агентства объявил, что договорился с Израилем и Ливаном о прекращении взаимных атак и таким образом обеспечил продолжение переговоров с Ираном. По данным Axios, Трамп провел телефонный разговор с Нетаниягу, в котором жестко его критиковал из-за эскалации конфликта с Ливаном.

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