В правительстве Германии увидели «окно для диалога» между Россией и Европой

Между Россией и Европой медленно «открывается окно для диалога» о российско-украинской войне, но до начала переговоров, вероятно, пройдут месяцы. Об этом, как передает Reuters, заявил на брифинге неназванный представитель правительства Германии.

По его словам, важно установить формат диалога, который европейцы сочтут легитимным. Кроме того, переговоры должны проводиться в полной координации с Украиной, а также с Соединенными Штатами.

Немецкий чиновник отметил, что недавние боевые действия указывают на то, что для начала переговоров, вероятно, потребуются месяцы, а не недели. Остается неясным, кто возглавит эти переговоры, хотя, по мнению чиновника, есть основания полагать, что Германия, Франция и Великобритания будут играть важную роль в этом диалоге.

В конце мая глава европейской дипломатии Кая Каллас говорила, что на потенциальных переговорах с Москвой будет обсуждаться не только российско-украинская война, но и более глобальные вопросы, связанные с европейской безопасностью. По ее мнению, Европа может выдвинуть условия России, среди которых — сокращение вооруженных сил. По информации немецкого агентства dpa, Евросоюз решил пока не назначать своего представителя для возможных переговоров с Москвой об окончании войны в Украине.

Владимир Путин, отвечая на вопрос, остались ли «здравомыслящие политики в Западной Европе, с которыми можно вести диалог», назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. В правительстве Германии эту кандидатуру отвергли.

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