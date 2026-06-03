В детском лагере под Нижним Тагилом установили памятник Дзержинскому

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом открыли бюст основателя и первого руководителя ВЧК Феликса Дзержинского. Об этом сообщил депутат городской думы Нижнего Тагила от «Единой России» Дмитрий Костенников, который был инициатором установки памятника.

Бюст установили на территории бывшего оздоровительного лагеря «Чайка», который Костенников выкупил в 2023 году и теперь создает на его базе спортивно-патриотический лагерь «Первый», пишут «Вечерние ведомости».

В церемонии открытия памятника участвовал внучатый племянник Дзержинского Владимир.

«Вечерние ведомости» отмечают, что в начале марта в этом же поселке трем улицам вернули дореволюционные названия — улица Коммунистическая снова стала Ключевской, Свердлова — Андреевской, а Ударная — Тульской. Инициатива возвращения старых названий принадлежала уроженцу Черноисточинска, настоятелю храма имени Серафима Саровского в Екатеринбурге, архимандриту Гермогену (Еремееву).

Феликс Дзержинский — основатель и руководитель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), преемниками которой стали НКВД, КГБ и ФСБ. Дзержинский был организатором красного террора, начавшегося после революции 1917 года.

В апреле 2026 года Владимир Путин вернул Академии ФСБ наименование «имени Ф. Э. Дзержинского». Журналист Михаил Зыгарь в своей колонке в издании Der Spiegel писал, что на Лубянскую площадь в Москве планируется вернуть памятник Дзержинскому. По словам его источников, политическое решение об этом уже принято.

Сброшенный с постамента на Лубянской площади в 1991 году памятник Дзержинскому много лет находится в московском парке «Музеон». В 2021 году московские власти в приложении «Активный гражданин» проводили голосование по вопросу возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку. В качестве альтернативы в центре площади предлагали поставить памятник Александру Невскому. В итоге голосование остановили по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, заявившего, что «общественное мнение разделилось примерно пополам», а памятники должны объединять, а не разъединять общество.

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