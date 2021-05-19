Половина опрошенных «Левада-центром» москвичей поддержали возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку

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По данным , проведенного « », 51% респондентов из Москвы поддерживают возвращение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. 25% участников опроса сообщили, что они «целиком положительно» относятся к восстановлению монумента, еще 26% сказали, что «скорее положительно».

Категорически против возвращения памятника — 11% респондентов, 15% участников опроса сказали, что относятся к этой идее «скорее отрицательно». Остальные респонденты затруднились ответить.

Среди тех, кто поддерживает восстановление памятника Дзержинскому, самым популярным обоснованием была необходимость сохранения памяти о прошлом — такой ответ в разных формулировках дали 49% тех, кто согласен вернуть монумент. Противники восстановления памятника чаще всего (44%) говорили о причастности Дзержинского к репрессиям и гибели людей.

Памятник Дзержинскому на Лубянке был демонтирован в августе 1991 года после провала путча ГКЧП. Скульптуру перенесли в парк Музеон на Крымском валу.

В последние годы в России неоднократно пытались обсуждать возможность возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Так, в феврале в Москве проходило голосование по вопросу установки на Лубянской площади одного из двух памятников — Дзержинскому или князю Александру Невскому. Мэр Москвы Сергей Собянин уже на второй день опроса остановил его, заявив, что голосование превращается в «противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».

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