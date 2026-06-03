Bloomberg: Путин отказался вмешиваться в дело Вадима Мошковича. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве, его холдинг «Русагро» национализировали

Владимир Путин отказался вмешиваться в дело основателя , одного из богатейших людей России Вадима Мошковича, пишет Bloomberg.

По словам источника издания, президента просили вмешаться в дело Мошковича влиятельные знакомые бизнесмена.

Адвокат Мошковича и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответили на просьбу Bloomberg прокомментировать эту информацию.

Bloomberg отмечает, что Мошкович не считался бизнесменом, особенно близким к российскому руководству, но участвовал в нескольких встречах с Путиным, в том числе в день российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Большинство присутствовавших на встрече бизнесменов, включая Мошковича, впоследствии попали под западные санкции.

Мошкович иногда открыто критиковал российскую политику в аграрной сфере и из-за этого у него были «некоторые проблемы» с властями, говорится в публикации.

Состояние Вадима Мошковича оценивается в 2,9 миллиарда долларов. В марте 2025 года его арестовали по обвинению в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и даче взятки.

В мае 2026 года суд в Москве передал в доход государства более половины акций «Русагро» в рамках иска к Мошковичу. Компания перешла под контроль государства. Генпрокуратура РФ утверждала, что Мошкович совершил коррупционные нарушения: продолжал заниматься бизнесом, пока был сенатором от Белгородской области в 2006–2014 годах, а также использовал свои полномочия в интересах холдинга.

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