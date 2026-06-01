В России запретили абрикосы, черешню и сливы из Армении

Россельхознадзор со 2 июня временно запретил ввозить в Россию ряд фруктов из Армении.

Под запрет попали:

вишня,

черешня,

абрикос,

слива,

персик,

нектарин,

виноград.

За последние дни Россельхознадзор запретил ввозить в Россию многие продукты из Армении, в том числе клубнику, зелень, огурцы, помидоры, перцы, несколько марок коньяка и вина.

Отношения России и Армении обострились на фоне того, что Ереван начал налаживать связи со странами Запада. Президент РФ Владимир Путин говорил, что в случае, если Армения войдет в состав Евросоюза, то Москва «свернет» всю экономическую интеграцию с Ереваном и перестанет покупать товары из Армении.

Читайте также

Россия и Армения сползают в новый кризис Кремль не устраивает прозападный курс Еревана. Путин почти открыто угрожает украинским сценарием

Читайте также

Россия и Армения сползают в новый кризис Кремль не устраивает прозападный курс Еревана. Путин почти открыто угрожает украинским сценарием