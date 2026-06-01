В России запретили абрикосы, черешню и сливы из Армении
Источник: Meduza
Россельхознадзор со 2 июня временно запретил ввозить в Россию ряд фруктов из Армении.
Под запрет попали:
- вишня,
- черешня,
- абрикос,
- слива,
- персик,
- нектарин,
- виноград.
За последние дни Россельхознадзор запретил ввозить в Россию многие продукты из Армении, в том числе клубнику, зелень, огурцы, помидоры, перцы, несколько марок коньяка и вина.
Отношения России и Армении обострились на фоне того, что Ереван начал налаживать связи со странами Запада. Президент РФ Владимир Путин говорил, что в случае, если Армения войдет в состав Евросоюза, то Москва «свернет» всю экономическую интеграцию с Ереваном и перестанет покупать товары из Армении.