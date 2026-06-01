Состояние богатейших россиян, по подсчетам Bloomberg, в 2026 году выросло на 22 миллиарда долларов

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов, по данным Bloomberg Billionaires Index, с начала 2026 года выросло почти на 22 миллиарда долларов.

Этот рейтинг составляет агентство Bloomberg, оценивая стоимость принадлежащих бизнесменам активов на основании текущих биржевых котировок, а также финансовых показателей компаний.

В рейтинг, по состоянию на 1 июня, входят 20 бизнесменов из России. Первое место среди россиян занимает Алексей Мордашов («Северсталь» и золотодобывающая компания Nordgold) с состоянием 29,9 миллиарда долларов. С начала года, по подсчетам Bloomberg, он стал богаче на 3,66 миллиарда. Мордашов занимает в рейтинге 81 место.

Наибольший рост состояния среди российских участников рейтинга продемонстрировал Андрей Мельниченко («Еврохим» и СУЭК). С начала года стоимость принадлежащих ему активов, по оценке составителей рейтинга, выросла на 5,63 миллиарда долларов, до 24,6 миллиарда долларов. У Мельниченко 104 место в рейтинге.

Самый же большой прирост капитала показал Илон Маск. С начала 2026 года стоимость принадлежащих ему активов выросла на 116 миллиардов долларов. Основатель SpaceX и гендиректор Tesla возглавляет рейтинг с состоянием в 735 миллиардов долларов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила совладельцу компании «Северсталь» Алексею Мордашову перевести деньги из офшоров в Россию. В «Северстали» в ответ заявили, что у Мордашова офшоров нет, его активы в России, а сам он под санкциями.

Читайте также

Новости о российской экономике сводят с ума: пока чиновники рапортуют об успехах, скептики предрекают ей неминуемый крах. И у обеих сторон есть свои аргументы Кто из них прав? «Медуза» разбирает на пяти примерах

Читайте также

Новости о российской экономике сводят с ума: пока чиновники рапортуют об успехах, скептики предрекают ей неминуемый крах. И у обеих сторон есть свои аргументы Кто из них прав? «Медуза» разбирает на пяти примерах