Матвиенко попросила самого богатого россиянина Алексея Мордашова «подтянуть что-то из офшоров» в Россию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила совладельцу компании «Северсталь» Алексею Мордашову перевести деньги из офшоров в Россию.

«Коллега Мордашов вышел на первое место в списке Forbes, чему мы очень рады, — хорошо, что наши люди богатеют. Но, наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию?» — заявила Матвиенко на заседании Совета Федерации 29 апреля.

Она добавила, что кроме законов «еще должны быть законы совести, патриотизма, любви к своей родной земле, отечеству, уважения к людям, которые заработали для тебя такие крупные миллиарды».

Компания «Северсталь», комментируя заявление Матвиенко, сообщила РБК, что у Мордашова нет офшоров, а его активы находятся в России. В компании отметили, что у бизнесмена не может быть офшоров, поскольку и сам Мордашов, и «Северсталь» находятся под санкциями Запада.

Представитель компании добавил, что «Северсталь» вместе с другими компаниями из отрасли черной металлургии находится в кризисе, но, несмотря на это, «является не просто ответственным налогоплательщиком, а системообразующим предприятием» Вологодской области.

В компании призвали сотрудников аппарата Матвиенко «тщательно проверять информацию для доклада своему руководителю, а лучше обращаться напрямую в компанию „Северсталь“, если это ее касается».

Валентина Матвиенко выступила с таким заявлением всего через несколько дней после того, как 142-метровая суперъяхта «Норд» Мордашова прошла через заблокированный Ормузский пролив.

Алексей Мордашов — богатейший бизнесмен в России, по версии журнала Forbes. Издание в марте 2026 года оценило его состояние в 37 миллиардов долларов. Мордашов стал первым бизнесменом России с состоянием более 30 миллиардов.

Читайте также

Читайте также

