Число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes в 2026 году выросло до нового рекордного значения — 155 человек.

С началом полномасштабной российско-украинской войны, которая спровоцировала коллапс фондового рынка, число миллиардеров из России в глобальном списке Forbes резко упало до 88 человек. Однако с тех пор оно увеличивается четвертый год подряд.

В 2026 году богатейшим из россиян в списке стал совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (57-е место в мировом рейтинге Forbes). Его состояние за год выросло с 28,6 до рекордных 37 миллиардов долларов.

На втором месте по величине активов среди россиян стал совладелец «Норильского никеля» и Т-Банка Владимир Потанин. Он занимает 79-е место в общем рейтинге. За год его состояние выросло на 5,5 миллиарда долларов — до 29,7 миллиарда долларов.

В тройку богатейших россиян также попал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов (29,5 миллиарда долларов, 81-е место в мировом рейтинге Forbes).

В этом году в список Forbes впервые попали 14 новых представителей России. Среди них:

братья Руслан и Тимур Рахимкуловы — собственники инвестиционных холдингов Kafijat и MGTR Alliance, владеющих долями в крупнейших компаниях Венгрии (1,9 и 1,8 миллиарда долларов соответственно);

бывший губернатор Краснодарского края, владелец компании «Агрокомплекс» Александр Ткачев (1,8 миллиарда долларов);

бывший программист «Яндекса» и совладелец Nebius Group Владимир Иванов (1 миллиард долларов).

Первое место в глобальном рейтинге Forbes удерживает основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск. Его состояние оценивается в 839 миллиардов долларов. Следом за ним идут основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин (257 и 237 миллиардов долларов соответственно).