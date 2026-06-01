Франция задержала в Атлантическом океане танкер российского «теневого флота»

ВМС Франции задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер «Тагор» (Tagor), находящийся под международными санкциями. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Задержание произошло утром 31 мая. По словам Макрона, танкер шел из России. Операция была проведена совместно с партнерами Франции, в том числе Великобританией, «в строгом соответствии с морским правом».

«Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет. Эти суда, игнорирующие даже самые элементарные правила морского судоходства также представляют угрозу для окружающей среды и общей безопасности», — заявил Макрон.

Танкер «Тагор» находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и Украины. Под британские ограничения судно попало в феврале 2026 года. В заявлении британского правительства говорилось, что Лондон причисляет танкер к «теневому флоту» России. По данным Евросоюза, танкер перевозит нефть и нефтепродукты, производимые в России. В американском санкционном списке говорится, что танкер ходит под флагом Панамы.

Франция не в первый раз задерживает танкеры российского «теневого флота». В марте военно-морские силы страны задержали танкер «Дейна», который следовал из Мурманска под флагом Мозамбика. Однако через месяц власти Франции разрешили «Дейне» покинуть порт Марселя.

