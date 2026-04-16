Франция отпустила танкер российского «теневого флота», задержанный в марте

Власти Франции разрешили танкеру «Дейна» (Deyna) из российского «теневого флота», покинуть порт Марселя, сообщает издание Maritima. 16 апреля судно вышло в море и направляется в международные воды.

Покинуть порт танкер «Дейна» смог после того, как суд Марселя рассмотрел иск к его компании-владельцу о «подменном флаге». Судовладелец не смог подтвердить право использовать флаг Мозамбика, под которым ходил танкер. Суд назначил штраф, сумма которого не уточняется. Владелец танкера, в свою очередь, согласился как можно скорее устранить нарушения.

О задержании танкера «Дейна», следовавшего из Мурманска под флагом Мозамбика, 20 марта объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он сообщил, что Дейна» — судно из российского «теневого флота», нарушающего санкции и морское право. Макрон подчеркнул, что Франция не допустит, чтобы подобные суда позволяли России получать доходы от торговли нефтью, которые она направляет на финансирование войны с Украиной.

Европейские страны неоднократно задерживали танкеры «теневого флота», перевозящие российскую нефть в обход западных санкций, но затем, в большинстве случаев, такие суда отпускают.

