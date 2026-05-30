Кореевед Андрей Ланьков объявил, что больше не будет общаться с журналистами. На него составили второй протокол за сотрудничество с «нежелательной» организацией

Ведущий российский специалист по Северной Корее Андрей Ланьков сообщил, что на него составили второй административный протокол по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности «нежелательной» организации»). В связи с этим, написал Ланьков в своем телеграм-канале, он решил больше не общаться с журналистами.

Учитывая, что третья «административка» чревата очень серьезными проблемами, пожалуй, самое разумное — попросту отказаться совсем от интервью и бесед с любыми СМИ. Ну, или почти совсем. Так, наверное, будет спокойнее. По крайней мере, пока. Я всегда говорил более или менее со всеми, кто меня не цензурировал. Но — увы…

Какой материал стал поводом для административного протокола, Ланьков не уточнил. «Остается только в очередной раз пожать плечами по поводу происходящего», — написал он.

Андрей Ланьков — доктор исторических наук, востоковед и профессор Университета Кукмин в Сеуле. Его считают ведущим мировым экспертом по Северной Корее. У Ланькова есть гражданство России и Австралии.

В феврале 2026 года Ланьков должен был выступить с лекцией в Риге, однако на мероприятие пришли сотрудники муниципальной полиции и пограничной охраны Латвии и увезли ученого. МИД Латвии объявил, что Ланьков объявлен персоной нон грата в стране на основании информации, имеющейся в распоряжении органов национальной безопасности.

По российскому законодательству после двух в течение одного года административных протоколов по статье 20.33 КоАП могут возбудить уголовное дело по статье 284.1 УК РФ, предусматривающей лишение свободы.