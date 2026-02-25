МИД Латвии бессрочно запретил въезд Андрею Ланькову «на основании информации спецслужб»

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение об объявлении российского востоковеда Андрея Ланькова персоной нон грата в стране на основании информации, имеющейся в распоряжении органов национальной безопасности. Об этом сообщил МИД Латвии в ответ на запрос «Медузы».

Решение принято в соответствии со вторым пунктом статьи 61 Закона об иммиграции — он гласит, что власти могут отказать гражданину во въезде, если тот представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку, а также может препятствовать работе правоохранительных органов по раскрытию уголовного преступления.

«Запрет на въезд в Латвийскую Республику налагается на указанное лицо на неопределенный срок», — говорится в ответе латышских дипломатов.

На вопрос «Медузы», каким образом Ланькову удалось попасть на территорию Латвии, если для него уже действовали ограничения на въезд, в МИДе не ответили.

Также МИД Латвии в своем комментарии сослался на колонку Байбы Браже, которая была опубликована накануне в украинском англоязычном издании Kyiv Independent. В ней говорится о том, что страны Запада не должны способствовать «нормализации агрессии» России.

Глава МИД Латвии призвала международное сообщество усилить давление и изолировать Россию и Беларусь, в частности, ужесточить экономические санкции и визовую и туристическую политику в отношении российских граждан. Также Браже заявила, что союзники Украины «не должны давать России путем переговоров то, чего она не может добиться на поле боя».

24 февраля Андрей Ланьков должен был выступить в Риге с лекцией про Северную Корею, однако на мероприятие в отель Park Inn by Radisson пришли сотрудники муниципальной полиции и пограничной охраны. Вскоре ученого увезли в миграционную службу. После задержания Ланькова координатор консулов Антивоенного комитета Андрей Пивоваров сообщил, что МИД Латвии объявил ученого персоной нон-грата, решение было принято еще 20 февраля.

Сам Ланьков рассказал, что после выдворения из Латвии его привезли в Эстонию. «Начальникам не нравится то, что я из реальной ситуации не делаю политически полезную карикатуру. Никаких шагов по поводу произошедшего я предпринимать не собираюсь, не вижу в них смысла», — написал Ланьков в своем телеграм-канале.

Андрей Ланьков — доктор исторических наук, востоковед и профессор Университета Кукмин в Сеуле. Его считают ведущим мировым экспертом по Северной Корее. У Ланькова есть гражданство России и Австралии.