Обновление. По информации «Медузы», власти Латвии решили отправить Ланькова в Эстонию.

В Риге отменили лекцию ведущего специалиста по Северной Корее Андрея Ланькова, сообщает корреспондент «Новой газеты Европа».

Организаторы мероприятия рассказали, что Ланькова внесли в «черный список» Латвии. Что с ним будет дальше, неясно. «Время непростое, бывает всякое. Дело житейское», — прокомментировал произошедшее сам Ланьков.

По словам организаторов лекции, власти Латвии не посылали уведомлений о его внесении в «черный список» (вероятно, речь идет о списке людей, которым запрещен въезд в Латвию — прим. «Медузы»).

Судя по фотографиям, которые опубликовала «Новая — Европа», сотрудники муниципальной полиции (Pašvaldības policija) и пограничной охраны (Valsts robežsardze) пришли прямо на мероприятие в отель Park Inn by Radisson в центре Риги. Сегодня вечером ученый должен был прочитать там лекцию о политическом режиме КНДР «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи». Выступление должно было открыть его поездку с лекциями по Европе.

Корреспондент издания утверждает, что Ланькова увезли в миграционную службу Латвии.

Издание T-Invariant обратило внимание, что организатором лекции Ланькова выступило агентство Дмитрия Алешковского Curiosophy.events. Эта же компания организовала лекцию в Варшаве археолога Александра Бутягина, которого власти Польши задержали в декабре по запросу Украины. Археолога обвинили в незаконных раскопках в аннексированном РФ Крыму.

Андрей Ланьков — доктор исторических наук, востоковед и профессор Университета Кукмин в Сеуле. Его считают ведущим мировым экспертом по Северной Корее. У Ланькова есть гражданство России и Австралии.