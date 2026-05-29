С начала 2026 года на российский рынок не вышел ни один новый иностранный бренд

За первые пять месяцев 2026 года на российском рынке не появилось ни одного нового иностранного бренда, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании CORE.XP.

Эксперты компании отметили, что подобной ситуации не было ни в 2020 году во время пандемии ковида, ни в первой половине 2022 года после начала большой войны России с Украиной.

Другие опрошенные «Ведомостями» эксперты также не зафиксировали появления в текущем году ни одного нового иностранного бренда, по крайней мере по итогам I квартала.

Иностранные компании сейчас не готовы инвестировать в российский рынок, отмечают эксперты. Среди вероятных причин этому они называют «общий макроэкономический фон и охлаждение потребительского спроса». Издание напоминает, что Росстат фиксирует снижение индекса потребительской уверенности россиян, а посещаемость торговых центров в стране снижается.

После начала большой войны России с Украиной многие иностранные компании прекратили инвестиции или полностью свернули работу на российском рынке. Однако часть международных компаний по-прежнему работает в России, а продукция даже тех брендов, которые официально ушли с рынка РФ, доступна, в том числе за счет так называемого «параллельного импорта».

«Только одно не подорожало — моя зарплата» В России выросли цены на все. Читатели «Медузы» отказываются от свежих огурцов, не покупают фруктов, заводят кур и чувствуют безысходность при походе в магазин

