Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала изменить алгоритмы поисковых сайтов таким образом, чтобы при запросе информации об абортах они выдавали сначала ссылки на центры помощи семье.

«Чтобы при наборе в строке поиска информации о клиниках, где можно сделать аборт, — сначала появлялись данные о центрах помощи семье <…> и только потом — сайты этих клиник, в том числе с информацией, чем грозит аборт и его последствия для здоровья», — заявила Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической политики.

Спикер попросила IT-компании поддержать ее просьбу, «потому что каждая спасенная детская жизнь — это уже большая победа».

В последние годы в России развернули широкую кампанию по ограничению абортов. От их проведения полностью или частично отказались частные клиники в ряде регионов — в Свердловской, Курской и Нижегородской областях, Татарстане, аннексированном Крыму и еще более чем в 10 областях.

Опасно ли прерывание беременности

Минздрав утверждает: аборт приводит к раку, бесплодию и психическим расстройствам. Его спросили, откуда информация, — в ведомстве ответить не смогли Так все-таки это правда — прерывание беременности опасно?

