Матвиенко предложила изменить поисковую выдачу об абортах в сети. Сперва показывать центры поддержки семьи, а только потом — клиники
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала изменить алгоритмы поисковых сайтов таким образом, чтобы при запросе информации об абортах они выдавали сначала ссылки на центры помощи семье.
«Чтобы при наборе в строке поиска информации о клиниках, где можно сделать аборт, — сначала появлялись данные о центрах помощи семье <…> и только потом — сайты этих клиник, в том числе с информацией, чем грозит аборт и его последствия для здоровья», — заявила Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической политики.
Спикер попросила IT-компании поддержать ее просьбу, «потому что каждая спасенная детская жизнь — это уже большая победа».
В последние годы в России развернули широкую кампанию по ограничению абортов. От их проведения полностью или частично отказались частные клиники в ряде регионов — в Свердловской, Курской и Нижегородской областях, Татарстане, аннексированном Крыму и еще более чем в 10 областях.