В Свердловской области больше нельзя сделать аборт ни в одной частной клинике

Все частные клиники Свердловской области отказались от проведения абортов, сообщает местное издание E1.ру со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным министерства, решение клиник было добровольным.

Теперь прервать беременность в регионе можно будет только в государственных медицинских учреждениях. Перед этим женщина будет обязана пройти «собеседование».

Первой от проведения абортов в Свердловской области отказалась частная клиника «Шанс» в декабре 2025 года. Ее главврач Александр Беляев объяснил это в том числе «морально-этическими соображениями» и демографическим спадом. Тогда же он призвал остальные клиники последовать примеру. На полный отказ всех частных клиник от абортов ушло около трех месяцев.

С лета 2023 года в России развернули широкую кампанию по ограничению абортов. От их проведения полностью или частично отказались частные клиники в ряде регионов — в Курской области, в Нижегородской области, в Татарстане, в аннексированном Крыму и еще более чем в 10 областях.