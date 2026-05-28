Некоторые провластные СМИ опубликовали новость о резком росте долгов по зарплатам в России — а потом удалили ее
Некоторые провластные российские СМИ все-таки опубликовали новости о резком росте долгов по зарплате, обратил внимание The Bell.
«Медуза» писала, что государственным российским СМИ рекомендовали «максимально игнорировать» эти данные Росстата. ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» указания выполнили.
«Комсомольская правда», «Коммерсант» и Ura.ru заметки о росте долгов по зарплате все-таки опубликовали, но затем с сайтов изданий они исчезли. По ссылкам или выдается сообщение, что страница не найдена, или происходит переадресация на главную страницу.
По данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в России на конец апреля составила 2,9 миллиарда рублей, что на 750 миллионов рублей больше (+35,2%), чем в марте. Год к году долг по зарплате вырос почти на 1,4 миллиарда (+94,3%). В статистике учитывались предприятия, не относящиеся к малому бизнесу.