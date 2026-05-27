Росстат сообщил, что долг по зарплатам в России за месяц вырос на треть. Государственным СМИ рекомендовали «максимально игнорировать» эти данные

Суммарная задолженность по зарплате в России на конец апреля составила 2,9 миллиарда рублей, что на 750 миллионов рублей больше (+35,2%), чем в марте, следует из данных Росстата, представленных 27 мая.

При этом по сравнению с апрелем 2025 года долг по зарплате вырос почти на 1,4 миллиарда (+94,3%).

Эти данные предоставили организации, которые не относятся к малому предпринимательству.

Больше половины (55%) долга по зарплате приходится на задолженность, возникшую в 2026 году, еще 34% — на долг 2025 года, почти 11% — 2024-го.

Как узнала «Медуза», в методичке, разосланной государственным российским СМИ, рекомендовали «максимально игнорировать» данные Росстата о долгах по зарплате, которые стали самыми высокими с декабря 2019 года.

На момент выхода этой заметки ведущие российские информагентства не публиковали информацию Росстата о долгах по зарплате, хотя приводили другую статистику из отчета ведомства.

