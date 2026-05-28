Кая Каллас заявила, что США эвакуировали дипломатов из Киева после угроз России нанести удары. Посольство США и МИД Украины это отрицают

Обновление: Посольство США в Киеве сообщило, что работает в обычном режиме. Иная информация, написало посольство в своем аккаунте в X, не соответствует действительности.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что американские дипломаты покинули Киев после угроз России нанести удары.

Каллас заявила журналистам, что, по информации от украинской стороны, «все посольства, кроме одного, остались в Украине. Америка — ушла».

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что угрозы России нанести удары по Киеву — это попытка запугать, которая, по ее словам, не сработает.

МИД Украины, в свою очередь, не подтвердил слова Каллас. «Это не соответствует действительности», — цитирует «РБК-Украина» представителей внешнеполитического ведомства.

При этом советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил, что американские дипломаты все-таки покидали Киев. По его словам, американцев эвакуировали перед тем, как Россия в ночь на 24 мая нанесла удар по Украине с применением дронов, баллистических и крылатых ракет, а также «Орешника». «Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали», — сказал он, добавив, что «в любом случае Украина благодарна всем посольствам, которые работают в Киеве».

МИД России 25 мая пригрозил ударами по «центрам принятия решений», оборонным предприятиям и командным пунктам в столице Украины. МИД призвал иностранцев, в том числе дипломатов, «как можно скорее» уехать из Киева, а жителей города — «не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского». Посол ЕС в Украине Катерина Матернова назвала заявление МИД России «шедевром лицемерия» и «признаком отчаянья». Европейские дипломаты, добавила она, уезжать не планируют.

Война 1553-й день. Зеленский говорит о завершении «горячей фазы» войны в ноябре. Россия угрожает ударами по «центрам принятия решений» в Киеве

