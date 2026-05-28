Гимнастка из академии Кабаевой выиграла золото на чемпионате Европы. Когда зазвучал гимн России, участница из Украины заткнула уши и закрыла глаза

Российская гимнастка Яна Заикина выиграла золотую медаль юниорского чемпионата Европы — 2026 по художественной гимнастике в упражнении с лентой.

Второе место заняла София Краинская из Украины, третье — Мелисса Дите из Германии.

Во время награждения, когда заиграл гимн России, София Краинская заткнула уши наушниками и закрыла глаза руками. Этот момент попал на видео Федерации гимнастики России.

Похожим образом поступила украинка Варвара Чубарова, когда награждали победителей в упражнении с мячом. Здесь победила представительница Беларуси Кира Бабкевич — во время награждения звучал белорусский гимн.

Первую медаль на чемпионате Европы среди россиянок получила Ксения Савинова, которая заняла второе место в упражнении с обручем.

Яна Заикина и Ксения Савинова — воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация», созданной олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой.

Гимнастки из России и Беларуси впервые с 2022 года участвуют в международных соревнованиях с флагом и гимном. Международная федерация гимнастики сняла ограничения на заседании 16-17 мая.

Юниорский чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Варне в Болгарии.

Российских гимнастов в 2022 году отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики, с 2024-го им позволили выступать в нейтральном статусе.

