Алина Кабаева на Играх БРИКС в Казани, 21 июня 2024 года Максим Богодвид / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Алина Кабаева — одна из самых известных российских гимнасток, она выиграла бронзу на Олимпиаде-2000 и золото на Олимпиаде-2004. Но после окончания спортивной карьеры Кабаева стала известна в первую очередь в контексте ее отношений с Владимиром Путиным. Слухи об их свадьбе ходили еще в 2008 году, хотя тогда Путин был в официальном браке. Кабаеву называли матерью младших детей российского президента; по данным СМИ, их сыновья родились в 2015 и 2019 годах. Ни Путин, ни Кабаева никогда не подтверждали свои близкие отношения.

Кабаева в 2007 году стала депутатом Госдумы, а в 2014-м возглавила совет директоров «Национальной медиа группы», которая до российско-украинской войны была оператором Netflix в России. Несмотря на эти посты, спортсменка оставалась в тени. Она общалась со СМИ редко и в основном в связи со своим фестивалем художественной гимнастики «Алина». Ситуация стала меняться в 2022 году, когда Кабаева объявила о создании международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» и открыла одноименную школу. До этого она практически не выступала как тренер.

У школы есть две интересные особенности.

Во-первых, с ее появлением Кабаева стала гораздо более публичной фигурой. Школа регулярно выкладывает видео с тренировок, на которых Кабаева дает советы ученицам. Они сняты как будто невзначай, но спортивный журналист, много работавший на мероприятиях с участием гимнастки, заявил «Русской службе Би-би-си», что Кабаева контролирует любое свое появление в кадре: «Ни одно фото или видео, где есть Алина Кабаева, без ее ведома и разрешения в интернете не появится. <…> Алина согласует все, вплоть до того, под каким углом ее снимают, правильно ли стоит свет и не нужно ли поправить макияж».

Во-вторых, «Небесная грация» получила полномочия, которых нет ни у одной другой спортивной школы в стране. Ей разрешено утверждать собственный календарь соревнований, проводить турниры по своим правилам (а не установленным для художественной гимнастики в России и мире), а также по своему усмотрению награждать учеников и тренеров спортивными званиями. Какое-то время даже действовало требование согласовывать любые изменения правил художественной гимнастики в России с «Небесной грацией», но потом его убрали, оставив за школой лишь возможность участвовать в разработке правил.

«„Небесная грация“ — это, по сути, как отдельный вид спорта. У него свои правила — там выше сложность программ. Есть свои турниры, которые по этим правилам проводятся. По этому „виду спорта“ присваиваются спортивные звания. То есть Кабаева добилась того, что, помимо художественной гимнастики, вот этот придуманный ею вид спорта параллельно существует во всех документах», — объяснил спортивный журналист, пишущий о гимнастике.

И это не все. Летом 2024 года на спортивных играх стран БРИКС ученицы «Небесной грации» выступали наравне с гимнастками из сборных разных стран — в том числе России. То есть фактически академия Кабаевой участвовала в соревнованиях в статусе отдельного государства. Именно на Играх БРИКС у Кабаевой, по всей видимости, произошел конфликт с Ириной Винер — ее бывшим тренером, которая привела спортсменку к олимпийским медалям.

Винер известна не только победами своих подопечных, но и жестким отношением к ним. В 2000-х она возглавила сперва сборную, а затем и федерацию художественной гимнастики. Винер много лет контролировала все, что происходит в этом виде спорта в России. И входила в элиту: 30 лет была замужем за миллиардером Алишером Усмановым, несколько раз выступала как доверенное лицо Путина на выборах, поддержала его решение вторгнуться в Украину и осуждала спортсменов, выступавших в нейтральном статусе после начала войны. Кабаеву Винер хвалила — как и ее школу.

На Играх БРИКС основная борьба в индивидуальном турнире развернулась между двумя гимнастками из России — 19-летней Лалой Крамаренко и 17-летней Марией Борисовой. Они обе с детства тренировались под контролем Винер, но за несколько месяцев до Игр Борисова перешла к Кабаевой (которая, судя по видео в телеграм-канале ее школы, относится к спортсменкам мягче, чем Винер). Победила в итоге Крамаренко, Борисовой досталось второе место.

Позже «Спорт-экспресс», который входит в возглавляемую Кабаевой «Национальную медиа группу», перепечатал пост анонимного телеграм-канала о том, что главная судья турнира по гимнастике на Играх БРИКС пожаловалась на Винер. Она заявила, что судьи, делегированные федерацией Винер, завышали оценки спортсменкам ее сборной и занижали остальным. А во время одного из споров из-за оценок Винер, если верить жалобе, сказала главной судье: «Девочка, если вас пригласила „Небесная грация“, это не значит, что вы должны все сделать для них». Более того, анонимная зрительница турнира рассказала, что Винер якобы поругалась с Кабаевой из-за оценок их спортсменок.

После Игр БРИКС положение Винер в российском спорте пошатнулось. Осенью 2024 года Минспорта упразднило Всероссиийскую федерацию художественной гимнастики, которую она возглавляла больше 15 лет. Вместо федераций для отдельных гимнастических дисциплин была создана объединенная Федерация гимнастики России. Художественную гимнастику в ее президиуме представляет не Ирина Винер, а ее бывшая ученица Ольга Капранова. Кроме того, Путин исключил Винер из Совета по развитию физической культуры и спорта (зато включил туда исполнительного директора «Небесной грации» Марину Шпехт).

Винер сохраняет лишь должность главного тренера российской сборной по художественной гимнастике. Но по словам спортивного журналиста, пишущего о гимнастике, для нее это «поражение по всем фронтам»: «Что такое для человека такого статуса просто какой-то тренер? Да еще и к тому же в художественной гимнастике — это так себе роль. Там у каждой девочки есть свой личный тренер. Главный тренер — это менеджер такой, который говорит „ну вот, приходим все на тренировку в 7 утра“. То есть по сути работы нет».

«Кабаева по всем статьям ее [Винер] переиграла», — добавляет собеседник «Русской службы Би-би-си».