Российским гимнастам разрешили выступать с флагом и гимном

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики снял ограничения со спортсменов из России и Беларуси, действовавшие с февраля 2022 года, и допустил их до турниров с флагом и гимном.

Решение приняли на заседании исполкома организации, прошедшего в Шарм-эль-Шейхе 16-17 мая, оно вступило в силу.

Решение охватывает все пять дисциплин, входящих в состав Федерации гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику, пишет «Советский спорт».

Первыми под российским флагом выступят представители спортивной акробатики на этапе Кубка мира, который пройдет в болгарском Бургасе с 29 по 31 мая.

Российских гимнастов в 2022 году отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики, с 2024-го они выступали в нейтральном статусе, напоминает «Спортс».

