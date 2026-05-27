Президент Украины Владимир Зеленский «приказал готовиться к еще двум-трем годам войны», пишет The Economist со ссылкой на правительственные источники.

По мнению авторов статьи, нет причин сомневаться в том, что Украина сможет воевать так долго. В частности, указывает издание, об этом свидетельствуют успешные удары беспилотников вглубь России, стабилизация линии фронта, продолжающаяся поддержка Евросоюза и высокие темпы развития украинской оборонной промышленности.

Однако, пишет The Economist, затяжную войну может не поддержать украинское общество, единство которого ослабло, в том числе из-за коррупционных скандалов с участием близкого окружения Зеленского. Кроме того, последствия войны становятся все более ощутимыми для украинской экономики, в первую очередь — это удары по энергетической инфраструктуре.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин, в свою очередь, назвал опубликованную в статье информацию «старым вбросом». «Может, людям надо было что-то использовать как носитель для других месседжей в этом тексте о том, как все типа плохо», — предположил он.

25 мая на встрече с депутатами парламентской фракции «Слуга народа» Владимир Зеленский говорил о возможности завершения «горячей фазы» войны к ноябрю при условии предоставления гарантий безопасности.

