Сотруднице московского бара, которая опубликовала видео с «кальяном на куличе», назначили три года колонии

Суд в Москве приговорил сотрудницу московского бара Ксению Белоусову к трем годам и 25 дням колонии по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили «Медиазона» и «Осторожно, новости». Ее взяли под стражу в зале суда.

Как выяснилось на заседании суда, в 2025 году Белоусова получила три года колонии условно по делу о наркотиках (о какой статье идет речь, не уточняется). В связи с этим прокуратура попросила отменить 27-летней Белоусовой условный срок и путем сложения наказаний назначить ей реальное наказание в колонии.

По новому делу суд назначил ей 200 часов обязательных работ, но сложил наказание с прошлым сроком и назначил реальное лишение свободы на три года и 25 дней.

В обвинительном заключении говорится, что Белоусова в Пасху — «праздник, который имеет исключительное значение», — опубликовала в своем инстаграме видео с кальяном с чашей в виде кулича — одного из «наиболее узнаваемых символов» праздника. Следствие считает, что таким образом девушка хотела «привлечь внимание общественности к собственному профессионализму кальянного мастера».

Для «демонстративного насмешливого» характера она добавила комментарий, создавая «оценочную форму», утверждает следствие. Речь идет о подписи к фото: «Даже Христос от такого воскрес». На опубликованном видео слышно, что Ксения говорит коллегам в баре, что клиент сам попросил сделать ему такой кальян и сам сходил купил кулич.

Дело против девушки возбудили 13 апреля. На видео в ее инстаграме обратили внимание Z-блогер Владислав Поздняков, а также провластные телеграм-каналы. Вскоре после этого Белоусова удалила публикацию и опубликовала извинения, но на нее все равно завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК). Полиция также опубликовала ролик с извинениями Ксении.

«Я сама являюсь верующей, также, как и моя семья. Я регулярно посещаю церковь и ценю, и уважаю все, что связано с церквью. Моя семья, мама, папа, и брат — участники , я прошу принять во внимание их состояние здоровья», — говорила Белоусова в последнем слове.

В апреле 2026 года Следственный комитет возбудил еще одно дело об оскорблении чувств верующих. Фигурантом дела стала жительница района Мурино под Петербургом. Телеграм-каналы писали, что девушка опубликовала фото кулича с фаллоимитатором.