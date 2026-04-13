В Москве сотрудница бара по просьбе клиента приготовила ему кальян на куличе. На нее завели уголовное дело за «оскорбление чувств верующих»

Следственный комитет возбудил уголовное дело об «оскорблении чувств верующих» в отношении сотрудницы московского бара из-за кальяна, приготовленного на куличе.

Видео и фото кальяна — кулич был установлен под кальянной чашей — сама женщина выложила в соцсетях, подписав: «Даже Христос от такого воскрес».

На видео также слышно, что сотрудница говорит коллегам, что клиент сам попросил сделать ему такой кальян и сам сходил купил кулич.

СК в официальном сообщении заявил, что личность женщины установлена и в ближайшее время ее привезут на допрос. Ей грозит до года лишения свободы.

Статья об оскорблении чувств верующих появилась в российском УК в 2013 году. Поводом для этого стал перформанс группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя.