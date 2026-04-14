СК возбудил второе за сутки дело об оскорблении чувств верующих из-за кулича

В отношении жительницы района Мурино под Петербургом возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) из-за фото с куличом, сообщили в Следственном комитете Ленинградской области.

В пресс-релизе СК говорится, что фигурантка дела опубликовала в мессенджере «фотографию с изображением, оскорбляющим религиозные чувства верующих». Что изображено на снимке — не уточняется.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что на фото рядом с куличом был изображен фаллоимитатор. Этот снимок перепостил Z-блогер и основатель Владислав Поздняков, который занимается травлей. Он написал, что девушку зовут Татьяна и ей 20 лет.

По данным «Осторожно, новости», после этого девушка удалила публикацию и написала в канале, что «раскаивается и приносит искренние извинения за свою шутку». «Я сама крещеная и не вкладывала ни капли негатива в выложенный мною пост, не хотела кого-либо этим задеть», — цитируют ее «Осторожно, новости». После этого Татьяна закрыла свой канал.

В СК сообщили, что установили личность подозреваемой и «принимают меры к ее задержанию», после чего ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Максимальное наказание по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий предполагает до года лишения свободы.

Это уже второе дело об оскорблении чувств верующих, связанное с куличами. Накануне в нарушении свободы совести и вероисповеданий обвинили сотрудницу московского бара Ксению, которая по просьбе клиента сделала кальян на куличе. На ее пост в соцсетях также обратил внимание Владислав Поздняков, после чего было возбуждено уголовное дело. Вечером этого же дня полиция опубликовала ролик с извинениями Ксении, которая говорит, что «очень раскаивается в своем поступке» и в том, что выложила ролик в инстаграм.