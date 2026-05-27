Руслана Кутаева (он оправдывал «убийства чести») оставили в платформе российской оппозиции при ПАСЕ

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы решило оставить в составе платформы российской оппозиции при ПАСЕ общественного деятеля из Чечни Руслана Кутаева, который оскорблял ЛГБТК-людей и оправдывал «убийства чести» на Кавказе. Внимание на это обратила кризисная группа СК SOS.

В конце апреля ПАСЕ временно отстранила Кутаева от работы платформы, но оставила окончательное решение за бюро парламентской ассамблеи.

Бюро ПАСЕ в итоге приняло резолюцию, согласно которой члены платформы российской оппозиции обсудят поведение своих участников, а также подпишут декларацию о том, что они уважительно относятся к разнообразию и равенству. В резолюции сказано, что «на этом этапе» текущий состав платформы решили не менять.

Правозащитники требовали отстранить Кутаева от работы в ПАСЕ из-за того, что он назвал ЛГБТК-людей «отщепенцами и извращенцами», а также заявил, что «убийства чести» на Северном Кавказе — это исключительно семейное дело.

